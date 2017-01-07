"Хотели ледокол - спустили "Виктор Черномырдин" (фоторепортаж)

Несмотря на значимость события, торжественную часть "балтийцы" перенесли на третий квартал 2018 года, на церемонию поднятия флага. Это уже третий перенос сроков сдачи ЛК-25.
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Завод в ходе строительства действительно столкнулся со всеми проблемами, которые только возможны: от возросшей цены на комплектующие, до некачественной проработки проекта.
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Но, как рассказал на спуске генеральный директор Балтийского завода: - "Мы набрали неплохие обороты: это уже второй спуск ледокола за год. Даже в советское время наш завод так много ледоколов в год не спускал. Самое главное, что и все остальное у нас идет по плану и по графику. Ледокол "Виктор Черномырдин" – заключительный аккорд 2016 года. Это очень трудный ледокол, но мы победим, и в 2018 году он будет сдан заказчику!".
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Напомним, контракт на строительство четырех ледоколов ЛК-25, ЛК-18 и двух ЛК-16 Объединенная судостроительная корпорация и ФГУП "Росморпорт" подписали в октябре 2011 года, в присутствии президента РФ Владимира Путина.
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Общая стоимость контракта на все суда тогда составляла 20,4 млрд рублей, из них 7,94 млрд - цена ЛК-25. Техпроект судна разрабатывало ПКБ "Петробалт".
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По первоначальным планам "Виктор Черномырдин" должен был выйти на работу в 2015 году, сменив ветеранов ледокольного флота "Ермак" и "Капитан Сорокин" 1974 и 1977 годов постройки соответственно.
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В марте 2012 года Балтийский завод начал резку металла, а в октябре того же года (хотя планировали в июне) состоялась церемония закладки ледокола. Новому судну было решено присвоить имя бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина. Эта инициатива встретила неоднозначную реакцию.
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Как рассказала на спуске крестная мать ледокола заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе по вопросам реализации внутренней политики Любовь Павловна Совершаева: "Лучшего имени этому кораблю было не придумать, потому что Виктор Черномырдин был мощным политическим и государственным деятелем, и наш сегодняшний именинник - тоже самый большой и мощный из неатомных ледоколов во всем мире". Однако вопросы "почему?" все-равно остались.
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В августе 2013 года Балтийский завод и верфь Nordic Yards, которая до марта 2016 года принадлежала росийскому бизнесмену Виталию Юсуфову, заключили контракт на изготовление надстройки ЛК-25. По условиям контракта, жилой блок надстройки весом около 2,5 тыс. тонн и стоимостью 1,5 млрд руб должен быть построен на Nordic Yards и морем доставлен в Санкт-Петербург. Однако, сразу же выяснились несоответствия технической документации и самого техпроекта, срок сдачи ледокола перенесли на апрель-май 2017 года.
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По проектной документации судна в постройке, которую разработало ЦКБ "Айсберг", перевес по массе судна составил ок. 2500 тонн. Осадка вместо заявленных 8,5 метров стала 10,2 метра, что в конечном счете не позволяло бы использовать судно по прямому назначению. В результате контракт с ЦКБ "Айсберг" по сопровождению проекта 22600 разорвали.
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Пока переделывали документацию, изменились сроки изготовления, а главное, стоимость. Спустя два года надстройку было решено строить на Балтийском заводе. Как объясняли в ОСК, это давало экономию около одного млрд руб. С чем немецкая сторона категорически не согласилась. "Отказ от услуг подрядчика не означает, что подрядчик откажется от прав получить сумму в полном объеме, даже если работа не выполнена", - заявляли тогда газете "Коммерсант" представители Nordic Yards.
Переговоры и поиски компромисса ни к чему не привели, тогда Балтийский завод подал иск в Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ с требованием взыскать с Nordic Yards 185 млн руб неустойку за срыв сроков сдачи ледокола "Виктор Черномырдин". Первое слушание дела было проведено 6 декабря и пока судебные тяжбы продолжаются.
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В апреле 2016 года стало известно, что сопровождение проекта 22600 будет выполнять нижегородское КБ "Вымпел", стоимость работ составит 10 млн руб, что существенно ускорило процесс.
Представители "Росморпорт" стали более конкретно называть дату сдачи судна - конец 2018 года. В своей речи на церемонии начальник управления развития и строительства флота ФГУП "Росморпорт" Владимир Штрамбранд отметил: "Судно очень красивое, сложное и инновационное. Такой ледокол станет платформой для создания новых подобных ледоколов".
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Теперь самое интересное. Как заявил генеральный директор Балтийкого завода Алексей Кадилов на последнем петербургском форуме "Арктика: настоящее и будущее", стороны обсуждают возможное серийное строительство ледоколов ЛК-25. Все будет зависить от результатов ходовых испытаний головного судна, которые будут проходить в суровых условиях Карского моря. Точные цифры требуемых судов этого типа пока неизвестны, в СМИ пока просачиваются только слухи.
Более подробно о новинках, которые применены на "Викторе Черномырдине" и о том какие ледоколы еще ждет страна в ближайшие годы читайте в статье "Еще ледоколы, больше ледоколов!".
Подготовил Владислав Букин
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